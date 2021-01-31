«صناعة النواب»: مهمتنا تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مهمة اللجنة الاساسية خلال الفترة المقبلة هى تهيئة مناخ الاستثمار المصرى أمام المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية.

وأضاف محمود أن وجود مناخ جاذب للاستثمار سيسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال إلى السوق وهو ما سيعمل على تحسين وضعية الاقتصاد بشكل كبير.

وتابع أن الاستراتيجية التى ستعمل بها اللجنة ستركز على كيفية تطوير الصناعة المصرية وزيادة معدلات الانتاج والتصدير وهو ما سيسهم فى رفع معدلات النمو فى مقابل انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

وأوضح محمود ان دفع عجلة التصدير وإزالة جميع العوائق والتحديات التى ستواجة مجتمع رجال الأعمال ستكون على رأس أولوياتنا، وجود قطاع خاص قوى بجانب دور الدولة سيسهم فى تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.

وأكد محمود أن اللجنة ستعقد عدة لقاءات مباشرة مع مجتمع رجال الاعمال خلال الفترة المقبلة للوقوف على أهم المشاكل التى والتحديات التى تعوق أعمالهم.

وبالنسبة لبعض التشريعات الاقتصادية التى تحتاج إلى تعديلات قال محمود، إن اللجنة ستقوم بتعديل جميع التشريعات المعطلة للاستثمار، سنعمل جاهدا على المساهمة فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى تحسين الاوضاع الاقتصادية.

وكشف محمود عن ضرورة دعم الصناعات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بجانب الصناعات والسلع التى تستورد من الخارج وهو ما سيعمل على تخفيف الاعباء التى تواجهها الموازنة العامة للدولة.

وشدد محمود على ضرورة استغلال القطاع الخاص المزايا الكبيرة التى بات يتمتع بها السوق المصرية لاسيما بعد النجاح الذى حققته خطة الاصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة وما تبعها من اقرار تسهيلات وحوافز وبنية أساسية.