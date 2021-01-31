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العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 10:32 ص

قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، اليوم الأحد، إن المجلس خصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا.

وأضاف مجيد ـ في بيان أوردته "السومرية نيوز" العراقية ـ أن المجلس قرر تخصيص 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي.

وأوضح أن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ 26 يناير 2021.

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