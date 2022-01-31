علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز مصر أمام المغرب، مساء الأحد، بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الأمم.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال صبحي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نرى روح المنتخب في 2010، قد عادت من جديد، الأمر بدأ في مباريات البطولة العربية ومستمر ويتزايد، سعيد بما يقدمه المنتخب".

وأضاف: "نمتلك لاعبين وزنهم كبير وقيمتهم أيضًا، وعلى رأسهم محمد صلاح، المنتخب المصري نجح في استعادة هيبته في القارة السمراء من جديد".

وواصل: "حين يقدم المنتخب كل ما لديه ويخسر سيكون لدينا حالة من الرضا، لأننا نشعر بالمجهود الذي نقدمه".

وتابع: "من 2012 – 2016 لم نصل إلى أمم إفريقيا، وعند الوصول تأهلنا للمونديال في 2018، ولم يكن المستوى مرضي لنا، ولم نظهر أيضًا بالمستوى المنتظر في الكان الذي نظم في مصر عام 2019".

واختتم: "نمتلك المقومات واللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، هدفنا الآن هو الوصول لكأس العالم في قطر".

وأوقعت قرعة الدور النهائي لقارة أفريقيا والمؤهل لكأس العالم 2022، نجمي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني في مواجهة مباشرة بين منتخبي مصر والسنغال.