عقيلة صالح: النظر في ملف ترشح رئيس الوزراء الليبي الجديد غدا

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين إن المجلس سينظر في ملف ترشح رئيس الوزراء الجديد والتحقق من الشروط في الجلسة المقبلة.



ودعا صالح ، في جلسة عقدها المجلس اليوم وفق قناة "ليبيا الاحرار" ، مقرر مجلس النواب إلى تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدء من غد الثلاثاء، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.



وأكد أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، مطالبا بإعداد قائمة بهم وتقديمها خلال جلسة الغد.



وقال صالح إن تأخير إقلاع الطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة الدولي لحضور جلسة اليوم في طبرق هو عمل "يمس الأمن القومي ووحدة البلاد" وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل.



وعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة لتغيير الحكومة، وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز قالت اليوم إن الفاعلين السياسيين الليبيين يتحولون إلى معرقلين عندما تتهدد مصالحهم.



وأضافت وليامز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "من الملحوظ في ليبيا السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم (منتهية الصلاحية) مُهددة."



ولفتت إلى أن الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية ، مشيرة إلى أن هذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج.