الكندري رانا يستدعي 17 لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبي للسلة

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اختار الجهاز الفني للمنتخب لكرة السلة بقيادة الكندري روي رانا عددًا من العناصر الشابة للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي الذي سيخوض التدريبات ليوم واحد فقط 17 لاعبًا على النحو التالي:

الأهلي: عمرو زهران - عبدالله ناصر - كريم حاتم - محمود وليد.

الزمالك: أحمد ياسر - حازم المشد - ياسين ياسر.

سموحة: عبد الرحمن سمير - يوسف ولاء.

المصرية للإتصالات: علي عمر - عمر إيهاب.

الجزيرة: محمد أيمن الجوهري.

طنطا: خالد عبد الناصر - سيف صلاح.

طلائع الجيش: إبراهيم هشام.

سبورتنج: أحمد ياسر - يوسف رفعت.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي التجمع للدخول في معسكر مغلق غدا الإثنين، على أن يكون تدريبه بعد غد الثلاثاء ببرج العرب بالإسكندرية.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكندي روي رانا على متابعة اللاعبين خلال المران من أجل الاستقرار على الأسماء المرشح ضمها لقائمة المنتخب الأول.