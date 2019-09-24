ارتفاع أسعار القطن العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات

وصلت أسعار القطن العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، في ظل استمرار نقص المعروض في السوق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر القطن في تعاملات بورصة نيويورك للسلع بنسبة 2% إلى 2626ر1 دولار للرطل تسليم مارس المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2011. كما ارتفعت نسبة العلاوة على عقود مايو المقبل إلى 58% خلال العام الحالي وهو يعادل 275 مثل للعلاوة قبل عام، مما يشير إلى زيادة طلب المشترين على العقود ذات التسليم القريب.

وارتفع سعر القطن خلال الشهر الحالي بنسبة 12% ليستمر ارتفاعه للربع السابع على التوالي وهي أطول فترة ارتفاع ربع سنوي متصلة من 1959.

وذكرت بلومبرج أن ارتفاع أسعار القطن أدى إلى زيادة أسعار المنسوجات مثل سراويل الجينز والقمصان والمستلزمات الطبية التي يزيد الطلب عليها.

كما ارتفعت صادرات القطن الأمريكي مجددا خلال الأسبوع الأخير بفضل زيادة الطلب من جانب المشترين الآسيويين بما في ذلك الصين. وأدى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار إلى اعتماد صناعة النسيج على مخزونات القطن والتي اختفت عمليا في تعاملات بورصة آي.سي.إي الأمريكية للعقود الآجلة، مع فشل الأسعار المرتفعة في جذب الموردين إلى السوق.

وقال أو.أيه كليفلاند الاستشاري والأستاذ الفخري في جامعة ميسيسبي الأمريكية، إن السوق لا يستطيع تلبية الطلب على القطن في كل من الولايات المتحدة والعالم.