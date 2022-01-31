سفارة القاهرة بإندونيسيا تقيم ندوة للتعريف بجهود مصر في مجال تنظيم الأسرة وتحديد النسل

في إطار دعم مسار العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة ومتشابهة الفكر، ألقى السفير أشرف سلطان، السفير المصري لدى إندونيسيا، كلمة أثناء مشاركته بالندوة المشتركة التي أقامتها السفارة المصرية، اليوم ٣١ يناير الجاري، بالتعاون مع مركز التدريب والتعاون الدولي بالمجلس القومي لتنظيم الأسرة والسكان، في إطار ما يسمى حوار السفراء للتعريف بجهود وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وذلك تحت عنوان «مشاركة أفضل الممارسات واستكشاف التعاون المستقبلي جنوب – جنوب»، وبمشاركة بعض مسئولي وزارة الصحة وممثلي وسائل الاعلام وبعض الهيئات الأكاديمية والجامعية من إندونيسيا.
واستعرض السفير المصري خلال كلمته استراتيجية مصر «للسكان والتنمية 2015-2030» والتي تتضمن كيفية معالجة النمو السكاني ورفع قدرات المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية للتعامل بشكل محترف مع كل أبعاد المشكلة. وأضاف كذلك أن مشاركة أفضل الممارسات بين البلدان التي تتبنى استراتيجيات مماثلة مفيدة للغاية نظراً لأن القضايا السكانية هي عناصر أساسية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشار نائب مدير المجلس القومي لتنظيم الأسرة والسكان لشئون البحث والتنمية، إلى أن إندونيسيا بذلت جهوداً حثيثة لتطوير مفهوم تنظيم الأسرة على المستوى المحلي، وقد وضعت الحكومة الإندونيسية عدداً من التوجهات التنموية مثل تحسين الموارد البشرية من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين رعاية الأطفال دون سن الخامسة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر واستهداف المشاركين في تنظيم الأسرة على المدى الطويل.
في ختام الندوة، اتفق الجانبان المصري والإندونيسي على تطوير التواصل بين الجهات الفنية من البلدين خلال الفترة القادمة بشكلٍ يسمح بتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات تنظيم الأسرة وضبط المعدل السكاني وأهمها تحديث مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين لتتكيف مع الظروف والتحديات الحالية.
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