اشتية: مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي تشجع على العنف

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية "متطرفة ومرفوضة وتشجع على العنف".

واعتبر اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن مواقف بينيت "تؤكد لنا وللعالم حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة".

وأضاف أن "هذه المواقف والإجراءات الاحتلالية على الأرض تثبت صحة مقولتنا بأنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام، وحكومة بينيت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين".

ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية "التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها".

وأعرب عن إدانة الحكومة الفلسطينية لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها إسرائيل في القدس، ورفضها للمخططات الهيكلية التي تعتزم تطبيقها، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل الفلسطينيين بالهدم.

وأشار اشتية إلى اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقررة في السادس من الشهر المقبل بغرض "البحث في السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الاستيطانية المتواصلة، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني وانغلاق الأفق السياسي".

وذكر أن الاجتماعات ستبحث كذلك "تصليب الوضع الفلسطيني الداخلي، ليكون قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، في ضوء ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية من سياسات عنصرية، وتطهير عرقي، لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها".

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وكان عقد أخر دورة اجتماعات له في أكتوبر عام 2018.

وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن اجتماعات المجلس المركزي تستهدف بحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل وتقييم تطورات القضية الفلسطينية فضلا عن انتخاب شواغر أعضاء اللجنة التنفيذية.