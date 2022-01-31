موسيماني عن عودة محمد عبدالمنعم للأهلي: لم يتم إبلاغي بهذا الأمر!

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فجر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مفاجأة حول عودة محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد أعلن عودة محمد عبدالمنعم إلى صفوف الفريق بعد قطع إعارته مقابل تمديد إعارة كريم نيدفيد وأيضًا انتقال عبدالرحمن مانو إلى فيوتشر لمدة 6 أشهر.

وقال موسيماني في تصريحاته، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم يتم إبلاغي بشكل رسمي عن صفقة عودة محمد عبدالمنعم إلى الأهلي، الجميع يتناقل الأنباء".

وأضاف: "إذا حدثت الصفقة وعاد محمد عبدالمنعم، سنحصل على لاعب كرة قدم جيد بالطبع".

وواصل: "لم يكن لدي إجابة رسمية حول هذا الأمر (عودة اللاعب في الانتقالات الجارية)".

ويقدم محمد عبدالمنعم أداء أكثر من ممتاز في مشوار منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون حاليًا.