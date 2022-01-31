سفير مصر بالكاميرون: اجراءات احترازية في فندق المنتخب

أكد السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أن هناك طائرتين ستصلان إلى الكاميرون على متنهما المشجعين القادمين من مصر لحضور مباراة مصر والكاميرون.

وقال مدحت المليجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن بعثة المنتخب لديها 2 من الطباخين على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك معمل إمارتي شهير يجري فيه تحاليل فيروس كورونا بفندق البعثة.

وأوضح السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، أن هناك إجراءات احترازية على أعلى مستوى في فندق إقامة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بالكاميرون.

وأشار السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، إلى أن محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر سيكون جاهز لمباراة نصف النهائي أمام الكاميرون.