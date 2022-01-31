مؤسس مركز السموم محذرًا من «حبة الغلال»: «قنبلة حقيقية»

قال الدكتور محمد عمرو أستاذ الطب المهني والبيئي ومؤسس المركز القومي للسموم، إن حبة الغلال والتي تستخدم في حفظ القمح من الحشرات تعتبر قنبلة حقيقية مشيرًا إلى أنه يجب الحظر منها لأنها تؤدي للوفاة فور تناولها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن امتصاص الحبة في الدم ووصولها للدم والكلي تؤدي لوفاة الشخص والحبة متوفرة لدى محلات البقالة والأماكن الأخرى، لافتًا إلى أن استخدامها الحقيقي يرجع لقتل الحشرات داخل بعض المحاصيل.

واستكمل، أنه في حال التأكد من تناول الحبة يجب على الشخص أن يشرب زيت، قائلًا: «أي زيت طعام أيا كان نوعه ويجب عدم إهدار الوقت على محاولة إنقاذ الشخص داخل المنزل والتوجه إلى المستشفى على الفور».

وأوضح، أن حبة الغلة تعتبر قنبلة على معدة الشخص وتؤخذ خلال نصف ساعة أو ساعة وتناول المياه إشعال إضافي لها، متابعًا أن الفوسفين يضيف اشتعال حقيقي داخل المعدة وتعد قنبلة غازية انفجرت في المعدة.