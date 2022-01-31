شتوتجارت يضم المهاجم البرتغالي تياجو توماس

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم مساء أمس الأحد أنه تعاقد مع تياجو توماس مهاجم المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، من سبورتينج لشبونة.

وينضم توماس /19 عاما/ إلى شتوتجارت بعقد إعارة يستمر حتى 2023 ويتضمن إمكانية التعاقد النهائي.

وتوج توماس مع سبورتيج لشبونة بلقب الدوري البرتغالي في الموسم الماضي، كما سبق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتجارت :"نحن نتبع تطور تياجو منذ فترة طويلة. هو يتمتع بالكثير من الإمكانيات التي ستعزز خياراتنا في الجوانب الهجومية."

ومن جانبه، قال توماس :"أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا. شتوتجارت نادي يحظى بتاريخ كبير، فهو من أكبر الأندية في ألمانيا. البوندسليجا مسابقة دوري تتطلب الكثير وسأحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل مساعدة فريقي الجديد."

ويحتل شتوتجارت المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني وسيستأنف مشواره في المسابقة بمواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي."