اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها

اختفت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن الرادار أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "إن إتش تي في".

وقع الحادث، وفقًا للمصدر، في حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي في 31 يناير، في قاعدة كوماتسو الجوية للدفاع الذاتي في محافظة إيشيكاوا.

وأقلعت المقاتلة من القاعدة لرحلات تدريبية واختفت بعد بضع دقائق على بعد حوالي 5 كيلومترات من القاعدة. وبحسب المعطيات الأولية، تم رصد حطام الطائرة في البحر.

وكان هناك شخصان على متن الطائرة، وقد تم العثور عليهما أحياء. لا توجد معلومات عن حالتهما.

قوات الدفاع الذاتي اليابانية مسلحة بنحو 200 مقاتلة من طراز إف-15، وهي تستخدم بشكل أساسي لمرافقة الطائرات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدود البلاد.