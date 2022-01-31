قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار تستهدف حصول 100 منشأة فندقية على شهادة تطبيق المعايير البيئية كمرحلة أولى خلال عام 2022، موضحًا أن اللجنة بالتعاون مع الوزارة تستهدف تعميم الشهادة على كل منشآت الجمهورية الفندقية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن كل المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية من المقرر أن تطبق نظامًا بيئيًا متميزًا ما قبل عام 2030، موضحًا أن تطبيق المعايير البيئية يتضمن أن تكون المنشأة صديقة للبيئة.



وأوضح أن المعايير تشمل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتقليل استخدام الطاقة واستخدام مواد صديقة للبيئة في تدوير القمامة، إضافة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والأحياء البحرية والأسماك الموجودة.



وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أصدر مؤخرًا، قرارًا وزاريًا بإلزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد بتطبيق الممارسات «صديقة البيئة».