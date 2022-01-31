قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الخمس سنوات الماضية مر عليها مواقف عديدة صعبة، سواء العمليات التي أجرتها، أو تعرضها للتنمر، من قبل البعض، قائلة: «كنت الأول بزعل من اللي بيقولي مش عايز أشوفك، دلوقت بقوله متتفرجش».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أنها لم تندم على أي عمل جسدته خلال مشوراها الفني، مضيفة: «لما روحت عشان أعمل العملية كنت مفكرة أنها واحدة وهتخلص في أسبوع».

وكشفت حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها للعملية الجراحية بسبب سقوطها على أنفها، قائلة: «اتفاجأت أنهم 4 عمليات بين كل واحدة والتانية 3 أسابيع، وكل عملية 12 ساعة، وكان الموضوع مؤلم».

واستكلمت، أنها على مدار الـ 4 سنوات الماضية لم تستطيع التمييز بين ما تتناوله بسبب فقدانها لحاسة الشم، متابعة: «فقدت الصقة في نفسي خلال السنوات الماضية بسبب تغيير مظهري نتيجة العمليات في أنفي».

وأوضحت، أن جميع من كان حولها تركها بمفردها بعد تعرضها لهذه الأزمة، مضيفة: «بقالي سنتين مش ببص في مراية وكل الناس اللي حواليا بعدت عني، جالي اكتئاب، وتليفوني مكانش بيرن».