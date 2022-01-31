أوكرانيا: اعتقال مجموعة يشتبه في تخطيطها لأعمال شغب بكييف لزعزعة الاستقرار

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن الشرطة اعتقلت، أمس الأحد، مجموعة يشتبه في أنها خططت لأعمال شغب في العاصمة كييف، ومدن أخرى لزعزعة الاستقرار في وقت يتصاعد فيه التوتر مع روسيا.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، في إفادة صحفية بثها التلفزيون، إنه كان يفترض أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في 5 مدن في شمال ووسط أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "هذا الإجراء الذي كان مخططاً له مسبقاً كان يستهدف بالأساس أعمال عنف والتخطيط لأعمال شغب ولا علاقة له بالاحتجاجات السلمية".

وتابع الوزير أن تخطيط المجموعة "كان يهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا" دون ذكر عدد الموقوفين أو من وراء التخطيط لزعزعة الاستقرار".