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أعلن محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب انضمام أحمد علي مهاجم نادي الاتحاد السكندري للمقاولون العرب على سبيل الإعارة. الصفقة

وأكد فتحي أن أحمد علي انضم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد السكندري، ووقع على عقود انضمامه، ليتم قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواجد أحمد علي في النادي أمس ووقع العقود في حضور محمد عودة المدير الفني، وطلعت محرم مدرب الفريق، ومدير التعاقدات.

وتعد صفقة علي الثالثة للمقاولون بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة، ومحمود عبد العزيز من الزمالك في صفقة انتقال حر.