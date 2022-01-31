أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أن السلالة الفيروسية "الخفية" من فيروس كورونا، التي يطلق عليها في وسائل الإعلام "أوميكرون الابن"، اكتُشفت في عدد من الولايات والأقاليم.

وهذا النوع الفرعي BA.2 - الذي يُعتقد أنه أكثر عدوى من "أوميكرون الأصلي - شوهد بالفعل في أكثر من 40 دولة، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الفيدرالية في أستراليا، إنه تم الكشف المبكر للمتحوّر الفرعي يوم الجمعة، حيث تم العثور على عدد قليل جدًا من الحالات بين عينات الجهاز التنفسي المقدمة للاختبار.

ويأتي ظهور المتحوّر وسط ارتفاع في الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد" في البلاد، حيث توفي ما يقرب من 200 شخص بين الجمعة والسبت.

ومن بين أكثر من 3600 حالة وفاة في أستراليا منذ بدء الوباء، جاء أكثر من 1000 حالة خلال الشهر الماضي، مع تسجيل 500 خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأعلن مسؤولو الصحة في فيكتوريا، السبت، عن اكتشاف "عدد قليل من الحالات" حيث سجلت الولاية 12250 إصابة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة في الولاية 79836 حالة انخفاضا من 101605 حالة أبلغ عنها يوم الجمعة. وصرح قائد استجابة "كوفيد"، جيروين فايمار، للصحفيين بأن "أوميكرون الابن" لم يكن "متحورا جديدا"، لكنه حذر من أنه "لا يزال هناك أيام مبكرة لفهم كيفية تحركه بالضبط".

واكتُشفت ثلاث حالات من المتحور الفرعي في نيو ساوث ويلز، وواحدة في كل من كوينزلاند والإقليم الشمالي، حسبما أفادت سلطات الولاية.

ولم يُصنّف BA.2 حتى الآن كمتحور مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اعتبرته متحورا قيد التحقيق.