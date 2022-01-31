أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرصه على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

وقدّم البرهان عرضا لوفد الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد" الزائر للسودان برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة الدكتور ورقني قبيهو، حول تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي يشهدها السودان.

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لـ "إيجاد"، في تصريح صحفي، إن الغرض من الزيارة بحث التحديات السياسية التي تواجه السودان ليس بوصفه رئيسا لـ "إيجاد" بل لكونه عضواً فاعلاً في المنظمة وكذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع بالسودان.

وأكد أنه والوفد المرافق له أجرى مشاورات مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة، وأنه سيطلع حكومات دول "إيجاد" على نتائجها التي ستُعرض على قمة الاتحاد الأفريقي القادمة.

وشدد على عزم منظمة "إيجاد" على تقديم الدعم السياسي لشعب السودان حتى ينعم بالسلام والاستقرار.

وفي السياق ذاته، التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع وفد الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد".

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، بالدور الرائد الذي تضطلع به "إيجاد" تجاه الدول الأعضاء لاسيما تجاه السودان، مبديا ترحيبه بزيارة الوفد للاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان.

وأكد الفريق أول دقلو ترحيب السودان بأي مبادرة لـ "إيجاد" تسهم في التوصل لمعالجات تعزز الاستقرار، مؤكدا التزامهم بمبدأ الحوار كمدخل أساسي للخروج من الأزمة الراهنة.

من جانبه، وصف السكرتير التنفيذي لـ "إيجاد"، لقاء نائب رئيس مجلس السيادة، بالمثمر والبنّاء، مؤكدا أن المنظمة تقف إلى جانب الشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب.

وأشار إلى أن المنظمة ستعمل مع الأطراف السودانية؛ لبحث السبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي يواجهونها، مؤكدا أن "إيجاد" ستلعب دورا بناء للغاية في طريق معالجة جميع التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.