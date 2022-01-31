تقرير: المراسلون الأجانب في الصين يواجهون «عقبات غير مسبوقة»

كشف استطلاع رأي سنوي نشره نادي المراسلين الأجانب في الصين (إف سي سي سي) اليوم الإثنين أن المراسلين الأجانب في الصين يواجهون "عقبات غير مسبوقة " في عملهم الإخباري من داخل البلاد.

وقال 99 % ممن شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بأن ظروف العمل لا تفي بالمعايير الدولية. وجاء في بيان النادي أن "نادي المراسلين الأجانب منزعج من السرعة الفائقة التي تتراجع بها حرية الإعلام في الصين".

وانتقد 60 % من بين 127 مستجيبا للاستطلاع عدم كفاية المعلومات المقدمة من منظمي أولمبياد بكين الشتوية التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل. وما يقرب من ثلث المستجيبين تقدموا بشكاوى لتعرضهم للاستبعاد من تغطية الألعاب التي سوف تكون مفتوحة لوسائل إعلام أخرى.

وقال ما يقرب من نصف من شملهم الاستطلاع إن مكاتبهم تعاني من نقص الموظفين بسبب عدم قدرتهم على إحضار المزيد من الصحفيين إلى البلاد.

وتابع النادي: " المراسلون في الصين الذين لا يمكنهم إرسال التقارير مباشرة من البلاد أقاموا في تايبيه أو سنغافورة أو سيدني أو سول أو حتى لندن ".

وفي الوقت ذاته، فإن أولئك الذين يمكنهم العمل من داخل الصين يعانون بشكل روتيني من قيود كبيرة في عملهم، وفقا للتقرير، ويقول 62 % إنهم منعوا من التغطية الصحفية لمرة واحدة على الأقل من قبل الشرطة أو مسؤولين آخرين.

ومن بين أولئك الذين زاروا شينجيانج، وهو إقليم في شمال غرب الصين والذي يتعرض سكانه من مسلمي الأويغور للاضطهاد ما تسبب في إدانة دولية، أفاد 88 % أنهم تعرضوا لمضايقات.