لبنان تسجل 16 وفاة و6279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الاثنين إلى 921 ألفا و208 بعد تسجيل 9606 إصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9576 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 9606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 6083 من بين المقيمين و196 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 921 ألفا و 208 منذ 21 فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9606 منذ 21 فبراير من العام 2020.

كان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.