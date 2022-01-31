عالم سري خلف تزوير جوازات سفر مقاتلي داعش المتجهين إلى أوروبا عبر تركيا

يسعى مقاتلو تنظيم داعش المتواجدون بسوريا، خاصة ذوي الجنسيات الأجنبية منهم، إلى بدء حياة جديدة بعيدا عن الملاحقة الأمنية، أو البحث عن منفذ لبدء نشاطات إرهابية خارج سوريا، وخاصة بالدول الغربية.

ولإتمام تلك المهمات يلجأون إلى منصات إلكترونية وظيفتها إعداد جوازات سفر عالية الجودة، التي ثبت وفق تحقيق صحفي لـ"الجارديان"، أنها قادرة على عبور أى من دول العالم، على رأسها أمريكا وبريطانيا، وبينما تعددت جنسيات المزورين، لم تغب البصمة التركية عن العملية، إذ كان مطار إسطنبول المحطة الرئيسية لعبور المقاتلين ذوي الجوازات المزورة.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن 10 جوازات سفر تم الإطلاع عليها كانت ذات جودة دقيقة يصعب كشف تزويرها، بينما كانت غالبيتها مباعة لأشخاص متجهون إلى دول أوروبية، و2 منها كانت جوازات روسية، تم تزويرهما لدخول المكسيك ومنها للولايات المتحدة.

يقول المزور الأوزبكي، الذي يدير قناة على "تيليجرام" باسم "إسطنبول جلوبال كونسالتنت"، إنه لا يعبأ بانتماء الشخص الذي يتعامل معه، وأن تلك مهمة الجهات الأمنية، مضيفا أن ليس عليه معرفة الشخص الجيد من السيئ.

ويضيف موظف بوزارة الداخلية التركية، لصحيفة "الجارديان"، أنهم على علم بعبور مقاتلين سابقين لداعش عن طريق مطار إسطنبول، متابعا أن الجهات الأمنية في دول أوروبا التي يتجه إليها المقاتلون، تفشل في كشفهم.

ويقول مزور روسي آخر، إن أرخص الجوازات هي الروسي والكازاخستاني، التي تبلغ قيمتها من 5000 إلى 6000 دولار، بالإضافة إلى تكلفة تزوير الشينجن لدخول أوروبا، بينما الجوازات الأوكرانية والمولدوفية ذات أثمان أغلى؛ لقدرتها على دخول أوروبا مباشرة.

ويضيف المزور -الذي لم يفصح عن اسمه- أن الجوازات الأوروبية كالفرنسية والبلجيكية، يقوم بشرائها من المواطنين الأوروبيين بـ2500 يورو، ويغير صورتها لصورة المشتري الذي يدفع 8000 دولار مقابل الجواز، وغالبا ما يكون من المقاتلين ذوي الأصول الفرنسية أو العرب الناطقين بها.

ويقول مقاتل روسي سابق لداعش، إنه لم يملك سوى 200 دولار، اشترى بها جواز طاجكي، تم كشفه بسهولة في تركيا، لكن أسرته اشترت له جواز روسي مزور مكّنه من الذهاب إلى أوكرانيا، مضيفا أنه حتى عندما شكت الشرطة الأوكرانية في سلامة الجواز، لم تستطع إثبات التزوير بعد أسبوع من الكشف، ليستعيد الجواز مجددا.

ويقول المزور الأوزبكي، إنه بعكس مقاتلي التنظيم الفقراء، فإن القيادات يشترون جواز سفر جديد لكل دولة جديدة ينتقلون إليها.

ويتابع أنه وجد حلا للمقاتلين الراغبين في التخلص من الملاحقة، بتزوير شهادة وفاة تركية بـ500 دولار فقط، "كفيلة بإبعاد أنظار السلطات الأمنية عن أى شخص، ما لم يكن البغدادي على سبيل المثال".

ويضيف أنه لا مشكلة في تزوير أى شيء بالجواز، عدا البصمات الحيوية، لكن الجوازات التي تفتقدها يمكن استخدامها في المعابر الحدودية ذات الإمكانات المتواضعة، حيث يسمح للجوازات بالمرور.

ويقول المزور الروسي، إن تكلفة تزوير الجواز ضئيلة، وتكون التكلفة في رشوة الجهات الروسية التي تمنح الأختام اللازمة للجواز.

وعن الزبائن من غير مقاتلي التنظيم، يقول المزور الأوزبكي إنه تماشيا مع أزمة أفغانستان، تم توسيع النشاط ليشمل بيع جوازات أوروبية للأفغان الراغبين في الهجرة، لكن بأثمان أغلى من الجوازات المباعة لمقاتلي التنظيم؛ نظرا لحاجة الأفغان الماسة للسفر.