رئيس جامعة الأقصر يتابع الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليتي الطب والحاسبات والمعلومات

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، سير أعمال الامتحانات الالكترونية المنعقدة بكلية الحاسبات والمعلومات، لطلاب كليتي الطب والحاسبات والمعلومات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا أثناء الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة، كلا من الدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور يوسف عباس وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الغرض من الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة، هي الشفافية في تقييم الطلاب، وتحييد العنصر البشري، حيث تتم عملية التصحيح أليًا من خلال النظام، إضافة إلى رصد الدرجات إلكترونيًا من خلال نظام SIS الخاص بإدارة شئون الطلاب والكنترولات، ومن المنتظر ظهور النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء آخر امتحان.