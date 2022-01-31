 قتيل ومصابون بانفجار منجم في جورجيا - بوابة الشروق
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قتيل ومصابون بانفجار منجم في جورجيا

رويترز
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 9:15 ص

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار وقع بمنجم فحم في مدينة تكيبولي بغرب جورجيا، حسبما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم الاثنين.


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