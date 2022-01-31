أكد الفنان محمد أبو داوود، أنه ينتقد نفسه بشكل زائد عن اللزوم، وهذا أثر عليه وأضر به وأخره لفترات.

تابع الفنان خلال حواره إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذي قدمته اليوم الإعلاميتين، جاسمين طه زكي ورضوى حسن على قناة "dmc"، أنه كل سنة كان يخرج عملًا على الأقل ولكن من بعد سنة 2000 طلبه الفنان عادل إمام في مسرحية "بودي جارد" وهذا جعله يبتعد عن الإخراج ليخوض التمثيل بشكل أكبر مع العديد من الفنانين أبرزهم محمد صبحي، مشيرًا إلى أن خبرته كمخرج ساعدته في دوره بمسرحية "بودى جارد"، لأنه لعب دور أحد الممثلين ولم يتمكن من حفظ الدور لضيق الوقت ولكن الخبرة ساهمت في عدم رهبته على المسرح أمام "الزعيم".

أضاف أنه بعد 25 يناير 2011 لم يُخرج أي عمل رغم أنه طُلب منه عدة مرات أن يعود بتجربة إخراج ولكنه "خائف" من تلك الخطوة لأنه قدم أعمالًا جيدة ومتميزة ولكنه الآن لا يعلم ماذا سيقدم، متابعًا: "عمري ماكنت راضي 100% عن أدائي، وأنا مطلوب مني أخرج ولكن مش لاقي النص وخايف أقدم حاجة أقل وخايف أكون صديت".

تابع أبو داوود أن أحد أساتذته كان لديه نفس العيب وعطله عن التمثيل، مما كان له عبرة في تقليل النقد والتجاوز عن نفسه.

كما كشف الفنان عن دوره في فيلم "الجريمة" بمشاركة نجوم السينما أحمد عز وماجد الكدواني وإخراج شريف عرفة وقال: "وافقت على الفيلم بمجرد معرفتي باسم المخرج، ولديه القدرة على وضع كل ممثل في دوره المظبوط، والفيلم إنساني واجتماعي ومشوق لكل الناس، وسعيد بنجاح الفيلم".