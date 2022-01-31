 الكرملين: تهديدات بريطانيا بالعقوبات ضد رجال الأعمال الروس بها مزعجة للغاية - بوابة الشروق
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الكرملين: تهديدات بريطانيا بالعقوبات ضد رجال الأعمال الروس بها مزعجة للغاية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 1:53 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 1:53 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف إن التقارير التي تلمح إلى عقوبات جديدة محتملة على رجال الأعمال الروس في المملكة المتحدة "مزعجة للغاية"، وسوف تقوض مناخ الأعمال الأجنبية في بريطانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث القول: "ما نتحدث عنه هنا هو هجوم صارخ على الأعمال. دعونا لا ننسى أن الكثير من الشركات الروسية لديها أيضا شركاء استراتيجيين ومستثمرين ومساهمين من الشركات البريطانية الكبيرة".

وقال: "هذه تصريحات مزعجة للغاية من لندن، ليس فقط بالنسبة لنا ولشركاتنا. إنها توضح عدم القدرة على التنبؤ في لندن".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن ترد روسيا إذا مضت المملكة المتحدة قدما في خطط العقوبات.

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