 السفارة الأمريكية بالرياض تعفي من تجاوز 50 عامًا من مقابلة تجديد التأشيرة - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية بالرياض تعفي من تجاوز 50 عامًا من مقابلة تجديد التأشيرة

الرياض (د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 5:12 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 5:12 م
قررت السفارة الأمريكية في الرياض، إعفاء السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لمن تجاوز عمره 50 عامًا.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، في تقرير اليوم الاثنين، أن القنصل العام في السفارة الأمريكية بالرياض، مايكل جارسيا، أعلن إطلاق برنامج الإعفاء من المقابلة الشخصية للمواطنين السعوديين المؤهلين للبرنامج، حيث إن أي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر ويريد تجديد تأشيرته السياحية (بي 1 - بي 2) التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرًا، لن يحتاج للقدوم إلى السفارة أو القنصلية.

وأضاف جارسيا :"سيتعين عليه ( السعودي طالب تجديد التأشيرة) فقط تعبئة الطلب واتباع الإرشادات المذكورة بموقع السفارة وإرساله بالبريد، وهو ما سيوفر فرصا أفضل للجميع للحصول على التأشيرة".

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