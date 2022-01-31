أعلن حزب المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين رسميا انتخاب فريدريش ميرتس رئيسا جديدا للحزب.

وأوضح الحزب أن ميرتس/66 عاما/ المتخصص في سياسة الاقتصاد حصل في التصويت الذي أجري عبر البريد على 33ر95% من الأصوات.

وكان من الضروري إجراء هذا التصويت الكتابي لأسباب قانونية لتأكيد نتيجة قرار اتخذه مؤتمر افتراضي للحزب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري باختيار ميرتس رئيسا جديدا بتأييد 62ر94% من مندوبي الحزب.

وحصل ميرتس في التصويت البريدي على 837 صوتا من إجمالي 895 صوتا، ووصل عدد أصوات المعترضين على اختيار ميرتس على رأس الحزب إلى 41 صوتا فيما امتنع 17 عضوا عن التصويت.

وحصل ماريو تسايا في التصويت البريدي على تأييد 24ر94% لتعيينه في منصب الأمين العام للحزب، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 89ر92% في مؤتمر الحزب.

وجرى تقليد الحزب المسيحي على اعتبار الأصوات الممتنعة بوصفها أصوات غير صحيحة، وفي هذه الحالة ستكون نسبة التأييد لميرتس وتسايا أقل قليلا من النسبة المشار إليها.

يذكر أن عدد المندوبين الذين لهم حق التصويت في المؤتمر الافتراضي يبلغ 1001 مندوب، وقد أعاد المؤتمر اختيار قيادة الحزب بالكامل بشكل جديد وذلك كنتيجة مترتبة على النتيجة التي سجلها الحزب في الانتخابات البرلمانية في الخريف الماضي (1ر24%) وهي أسوأ نتيجة يسجلها الحزب في تاريخه.

كان الحزب أجرى استطلاعا في الشهر الماضي لترشيح رئيس جديد خلفا لأرمين لاشيت (المرشح المسيحي لمنصب المستشار)، وحصل ميرتس آنذاك على تأييد 1ر62%.