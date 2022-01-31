المحكمة الأوروبية: مليارات من إعانات الوقود الأحفوري تقوض أهداف الاتحاد المناخية

قالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات اليوم الاثنين إن 55 مليار يورو ( 62 مليار دولار) من إعانات الوقود الأحفوري التي تقدمها حكومات الاتحاد الأوروبي كل عام تخاطر بتقويض خطط الاتحاد الطموحة بشأن المناخ.

وقالت الهيئة المعنية بمراقبة ميزانية الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي بشأن مراجعة الضرائب إن "فرض الضرائب على الطاقة يمكن أن يدعم جهود مكافحة تغير المناخ، إلا أن مستويات الضرائب الحالية لا تعكس مدى التلوث الناجم عن مصادر الطاقة المختلفة.. إعانات الوقود الأحفوري تعيق التحول إلى كفاءة الطاقة".

وقالت المحكمة إن الدعم الحكومي للطاقة المتجددة تزايد بمقدار أربعة أضعاف تقريبا بين عامي 2008 و2019، إلا أنه ظل ثابتا بالنسبة للنفط والفحم والغاز على الرغم من الالتزام بخفض هذا الدعم.

وأكد مراجعو الحسابات أن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تزال تقدم مزيدا من الدعم لأنواع الوقود الأحفوري مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.