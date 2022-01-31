حاكم دبي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي مجمل المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، مع الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوج، مستقبل التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري بين البلدين.

حضر المباحثات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وذلك في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كذلك رفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية.

وأكد بن راشد أن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.

وتطرق النقاش إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل الجائحة.

وبدأ هرتسوج أمس زيارة للإمارات، والتقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وأكد الجانبان على الرؤية المشتركة لمصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين، كما استعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة.