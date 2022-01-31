توريد أكثر من 400 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي حول العالم

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، أنه تم حتى اليوم توريد أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح حول العالم، بما في ذلك روسيا.

وذكر الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك في" على "تويتر" اليوم الاثنين، أنه حتى اليوم، تم توفير أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح في مواجهة جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُذكر أن روسيا منحت لقاح "سبوتنيك في" ترخيص الاستخدام في 11 أغسطس 2020؛ لتصبح بذلك أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد (كوفيد-19)، واللقاح معتمد حاليًا في 71 دولة تضم أكثر من 4 مليارات شخص، فيما تعتمد أكثر من 30 دولة لقاح "سبوتنيك لايت" الأحادي الجرعة.