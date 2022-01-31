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أعرب وائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام نظيره المغربي بأمم أفريقيا في ربع نهائي البطولة.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه اليوم أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا أمام نظيره الكاميروني بقبل النهائي.

وقال جمعة في تصريحاته تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" أن الروح والعزيمة والإصرار قادوا المنتخب للفوز اليوم سواء كان اللاعبين الأساسيين أو البدلاء.

وأضاف جمعة: "كل من كان موجود أدى دوره المطلوب منه بالمباراة أمام المغرب".

وواصل: " لم نحقق أي شيء حتى الآن نحن تأهلنا فقط لنصف النهائي، وإن شاء الله نبارك للجماهير المصرية بلقب كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "المدرب والجهاز الفني والإداري والطبي يقومون بمجهود رهيب خلال الفترة الماضية، ونعد الجماهير أن نكمل في طريقنا للبطولة بإذن الله بنفس الروح ونفس الكفاح".

وأكد: "الحكم خلال 30 دقيقة الأولى كان محجمنا جدًا ووهناك أخطاء عديدة منه لكن الحمد لله نجحنا في تخطى الأمر بالفوز في النهاية".

واختتم: "الجهاز الطبي عامل مجهود كبير بسرعة شفاء اللاعبين خاصة أن الوقت ضيق، وبرغم الإصابات العديدة إلا أني أثق برجولة اللاعبين وقدرتهم على حصد اللقب".