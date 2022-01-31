ساديو ماني: نواجه الكثير من العقبات في طريقنا حول التتويج بكأس الأمم

أكد ساديو ماني نجم منتخب السنغال على سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد الفوز على غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من البطولة.

وقال ساديو ماني في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة:" لا يجب التفكير في النهائي الآن، سيكون هذا شيء خاطئ، نحن نعرف إمكانياتنا جيدًا، ونعرف ما نحن قادرين على فعله".

وأضاف:" الأمر لن يكون سهل، وسيكون هناك العديد من العقبات، ولكننا نحضر أنفسنا بشكل جيد من أجل ذلك".

وأخيرًا قال مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي:" هدفنا هو الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، هذا هو أقرب شيء في قلوبنا الآن".

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأربعاء المقبل، بينما سيواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في النصف النهائي الآخر يوم الخميس المقبل.