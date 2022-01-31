سفير مصر في الكاميرون: أبو جبل سيكون جاهزًا لمباراة نصف النهائي

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه من المقرر أن يكون كابتن محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر جاهزًا لمباراة نصف النهائي أمام الكاميرون.



واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن بعثة المنتخب لديها 2 من الطباخين على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هناك معمل إمارتي شهير يجري فيه تحاليل فيروس كورونا بفندق البعثة.



وتابع، أن هناك إجراءات احترازية على أعلى مستوى في فندق إقامة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بالكاميرون، مضيفًا أن هناك طائرتين ستصلان إلى الكاميرون على متنهما المشجعين القادمين من مصر لحضور مباراة مصر والكاميرون.