كشف الدكتور فايد عطية، أستاذ المناعة والفيروسات الطبية بجامعة شانتوه الصينية، تفاصيل الفيروس الجديد التي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، من حيث انتشاره وانتقاله إلى المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن الأبحاث التي تم نشرها عن فيروس نيوكوف هو مسودة بحث فقط ولم تخضع للتحكيم أو التقييم علميا، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يعتبر من عائلات السارس ويشبه أعراض الإصابة بكورونا.

وتابع، أن هناك عدد من العلماء الصينيين عزلوا نوعا من الكورونا من الخفافيش فى جنوب إفريقيا ووجدوا أنه مشابه لفيروس مارس والذي ظهر فى 2015، مضيفًا أن النيوكوف يجمع بين خصائص الكورونا وخصائص الميرس.

وأوضح أن معدل الانتشار من كورونا وحالات الوفيات من ميرس حتى الأن ليس كمعدل انتقاله بين الخفافيش فقط وليس الإنسان، مشيرًا إلى أن كل الحديث الآن عن الفيروس كنوع من التحذير أو التنبيه لأن الفيروس تبقى له طفرة ومن الممكن أن تنتقل إلى الإنسان.