جولة أطفال أهل مصر تصل كنيسة السمائيين في شرم الشيخ

تواصلت الزيارات التثقيفية لليوم الرابع على التوالي من الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لأطفال أهل مصر، والذي أطلقت فعالياته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتضمنت زيارة كنيسة السمائيين بشرم الشيخ والتي تعد نموذج متفردًا من الإبداع الفني المطابق لكنائس الفاتيكان باوروبا لذا تعد من المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ ويقصدها السائحين وزوار المدينة.



وبدأت الجولة بمشاهدة الأطفال اللوحات المرسومة على جدران الكنيسة بألوان زاهية لتسجل ايقونات من الفن القبطى والتي رسمها فنانين مصريين لتعد صرح فني سياحي يغلب عليه طابع العمارة القبطية عن الفن المعماري والهندسي لذا تحيط الرسوم والأيقونات والقصص القبطية جدران نوافذ الكنيسة لتمثل قصص ومراحل ومن رسالة المسيح.



وكما تعرف الأطفال على تاريخ بناء الكنيسة والذي استغرق بناؤها ٨ سنوات حتى تم افتتاحها عام ٢٠١٠، وسميت بالسمائيين نظرا لبناؤها على طراز قبطي يروي قصص من صعدوا للسماء لذا يزين سقفها بالرسوم الإبداعية مثل معجزات المسيح ولوحة العشاء الـخير، وقصة شعار الدواء وغيرها.