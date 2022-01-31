الجيش الفرنسي يعلن «تحييد» حوالي 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

قال قائد القوات المسلحة الفرنسية يوم الأحد إنه تم "تحييد" حوالي 60 إرهابيا خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية ضمن عملية برخان وجيش بوركينا فاسو.

وجاء في بيان للجيش الفرنسي أنه تم تنفيذ العملية، المسماة "لابينجول"، خلال الفترة بين 16 إلى 23 كانون الثاني/يناير الجاري بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي، مضيفا أن " ما يقرب من 60 إرهابيا أصبحوا خارج الخدمة".

وقال الجيش الفرنسي إن العملية استهدفت مناطق تستخدم كملاجئ للجماعات الإرهابية المسلحة.

وتنشط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة، بشكل كبير في غرب إفريقيا ضد الميليشيات الإسلامية. وتضم عملية برخان الفرنسية الحالية ما يصل إلى 5100 جندي.