حسام حسن: إصابة حجازي منحت مصر الفوز أمام المغرب

حلل حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، أداء المنتخب المصري بعد الفوز على المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال حسام في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "أبرز مفاجآت كارلوس كيروش بتشكيل منتخب مصر هو البداية باللاعب أيمن أشرف، حيث بدأ اللقاء بتواجد أيمن وحجازي وعبد المنعم بالقلب، وبعد الهدف تقدم أيمن أشرف لمنتصف الملعب".

وتابع: "ما منحنا الفارق بالمباراة هو التمركز الكبير لمحمد النني والسولية بمنتصف الملعب طوال اللقاء".

وواصل: "كنت متوقع الانسجام الكبير الحاصل بين محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وهو ظهر خلال المباريات الماضية".

وشدد: "إصابة أحمد حجازي كانت في صالحنا خاصة أنها كانت سببًا في نزول تريزيجيه للمباراة والتي كانت سببًا كبيرًا في فوز منتخب مصر".

واختتم: "المباراة كانت قوية والمنتخبان نجحا في تقديم أداء قوي من الناحية البدنية والذهنية بالنسبة للاعبين، ولكن التركيز والعزيمة كانو أفضل لدى الفراعنة".

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية قبيل نهاية الشوط الأول، فخرج لتلقي العلاج ثم عاد وأكمل قبل الخروج بين شوطي المباراة.