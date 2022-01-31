أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي أمس الأحد، رفع الإيقاف عن ملعب أوليمبي، وإقامة مباراتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 عليه.

وشهدت الكاميرون، الإثنين الماضي، كارثة وأحداثًا مؤسفة، بسبب وجود تدافع بين الجماهير، والتي أسفرت على مصرع 8 أشخاص.

وعقب ذلك قرر (كاف) إغلاق الملعب ونقل مباراتي مصر والمغرب والكاميرون وجامبيا إلى ملعب "أحمدو أهيدجو"، ولكن الاتحاد الإفريقي قرر فتح الملعب من جديد، وذلك بعد تلقى تقريرًا عن المأساة التي حدثت في الملعب.

نص بيان كاف حول ملعب أوليمبي

- لقد تلقى رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي ، بعد عقد اجتماع للجنة المنظمة، التقرير الذي أعدته إدارة السلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي بالاشتراك مع اللجنة المحلية المنظمة لأمم إفريقيا فيما يتعلق بالظروف الخاصة بالمأساة التي حدثت في استاد أوليمبي.

- التقرير سلط الضوء على الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي عُقدت في الموقع مع كبار ممثلي الشرطة والدرك والجيش، إلى جانب وزراء رفيعي المستوى في الحكومة والدفاع والشرطة في الكاميرون، بمن فيهم حاكم ياوندي وأصحاب المصلحة الآخرون.

- التقرير تناول وسلط الضوء على الظروف المأساوية التي أدت إلى إصابة ثمانية وثلاثين شخصا بجروح وخلفت ثمانية قتلى، كما سلط التقرير الضوء على التوصيات والمداخلات لضمان عدم تكرار أي مأساة من هذا النوع.

- بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية بالإضافة إلى تلك التي تم تنفيذها بنجاح بالفعل في ملعب أحمدو أهيدجو خلال مباراة المغرب ومالاوي، وفي ملعب جابوما خلال مباراة جامبيا والكاميرون، وافقت لجنة بالانضباط بالاتحاد الإفريقي، بالإجماع على رفع الإيقاف المفروض على ملعب أوليمبي والسماح بإقامة إحدى مباراتي نصف نهائي الأمم الأفريقية وكذلك المباراة النهائية على ملعب أوليمبي.

- وفي النهاية كاف واللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون الذين عززوا الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، واثقون من ضمان سلامة وأمن المتفرجين والزوار.