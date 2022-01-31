كريمة يحي حقي: تفاجئت بشخصية والدي مجسمة بتقنية الهولوجرام

تواصلت فعاليات النشاط الثقافى للدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث اقيمت ندوة بالقاعة الرئيسية حول شخصية المعرض هذا العام وجاءت بعنوان " إبداعات يحي حقي" بحضور كريمته الدكتورة نهى وتناولت عبقرية الأديب الراحل وأساليبه الإبداعية المتعددة في طرح الكثير من القضايا ومعالجاتها المتفردة وعلاقتها بفلسفته الحياتية، إلى جانب رؤيته للعلاقات بين الكائنات والحياة والتفاصيل والاهتمامات المتعلقة بها ووصف الحياة في أعماله ونظرته للفنون المتنوعة ومنها الموسيقى والأوبرا.

وخلال الندوة وجهت الدكتورة نهى كريمة يحيى حقي الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لاختياره شخصية المعرض هذا العام باعتباره أحد رموز قوى مصر الناعمة واضافت أن الاختيار يعد تكريما للراحل ويعكس ايمان الدولة المصرية بتاثير مبدعيها الايجابي على المجتمع، قائلة انها "تفاجئت بشخصية والدها مجسمة بتقنية الهولوجرام ورددت كلماته التى كان يقولها لها دائما"، مضيفة انا "لم أتوقع ولا اتخيل إلى متى يصل بِنَا العلم الحديث والتقنية الحديثة، وقدمت الشكر للقائمين على تنظيم الندوة".

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.