بعث الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، برسالة شكر للمواطنين الأردنيين على تهنئتهم له بذكرى ميلاده الستين.

وقال ملك الأردن في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبنائي وبناتي غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب في عيد ميلادي.. مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".

وأضاف: "أنتم مصدر العزيمة والأمل بالنسبة لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى بعون الله وتوفيقه وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".

مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي pic.twitter.com/btRRBeuLDA — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 31, 2022

والملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999، وقد تولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو من العام ذاته، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.

كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل 1965، والثانية من 24 يناير 1999 إلى 7 فبراير 1999.