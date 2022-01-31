تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، عن أداء الفراعنة أمام المغرب في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس الأمم وانتهت بالفوز لأبناء النيل بهدفين مقابل هدف.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اي تي سي": "كيروش قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام المغرب، وهو مدرب يجيد قراءة الملعب ويعرف كيف يسيطر على اللاعبين وعلى المنافس".

وأضاف: "بعد الهدف الذي سكن مرمانا تحسن أداء المنتخب، أحمد فتوح نجح في الحد من خطورة المغرب من الجبهة اليمنى، وقوة محمد صلاح حرمت جبهتهم اليسرى من التقدم والزيادة الهجومية".

وواصل: "تبديل كيروش الأول بنزول محمود تريزيجيه بدلًا من أحمد حجازي وعودة أيمن أشرف للجانب الدفاعي، أكبر دليل على قراءة المدرب البرتغالي للمباراة، هذا التغيير خلق مساحات للمنتخب وعمل زيادة هجومية للفراعنة".

واستكمل: "المغرب لم ينجح في الخروج بالكرة من الخلف، وتغييرات كيروش حرمت لاعبي المغرب من إيجاد بعضهم في مسافات قريبة".

واستطرد: "منتخب مصر قدم مباراة مميزة للغاية، وأحمد فتوح لعب خلال مباراتي كوت ديفوار والمغرب وتفوق في الكثير من الأوقات على أفضل اللاعبين في العالم، ونحن الأقرب للقب الثامن".

واختتم: "من أبرز مميزات كيروش أنه لا ينهار مع الظروف الطارئة مثل الإصابات، لا يظهر على وجهه تعبيرات الخوف، وهذا ينعكس على اللاعبين، وأتمنى أن يستمر تطور المستوى أمام المستضيف".