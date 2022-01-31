مجلس الشورى السعودي يوافق بالأغلبية على تعديل نظام العلم

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، بالأغلبية على تعديل "نظام العلم"، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن المجلس صوت خلال جلسته اليوم بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ (15 آذار/مارس 1973)؛ المقدم من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى الذي درسته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وذلك بعد أن طرح رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال مشروع تعديل النظام بعد مناقشته في جلسةٍ سابقة".

وقالت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية إن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ جاءت لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030."

من جانبها، قالت صحيفة "اليوم " السعودية إن التعديل لا يتضمن تعديلا على محتوى النشيد الوطني أو العلم (الذي يحمل شعار التوحيد) بل في نظامه" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.