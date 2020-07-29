إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على علاج لاعتلال في الشبكية يهدد الرؤية

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أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار "فابيسمو" لعلاج حالات اعتلال لشبكية العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

ويستهدف الدواء التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذى يتسبب فى ضبابية الرؤية المركزية، والوذمة البقعية المرتبطة بداء السكري، الناجمة عن تجمع السوائل فى منطقة مركزية من شبكية العين، وهما حالتان من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر في أنحاء العالم.

وأشارت الشركة إلى أن فابيسمو هو دواء العيون الأول والوحيد القابل للحقن الذي تعتمده إدارة الغذاء والدواء لتحسين الرؤية والحفاظ عليها عبر العلاج لمدة شهر إلى أربعة أشهر في السنة الأولى بعد أربع جرعات شهرية أولية.

وقال ليفي جارواي، كبير المسؤولين الطبيين في شركة روش: "يوفر فابيسمو نهجا جديدا لعلاج أمراض الشبكية التي تهدد الرؤية من خلال آلية عمل تستهدف مسارين بشكل متزامن".

وقالت روش إن الدواء سوف يكون متاحا في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.