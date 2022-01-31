افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، مبنى الإدارة العامة للشئون الهندسية بمقر الحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، ولفيف من مديري العموم والعاملين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن مقر الجامعة الجديد يشهد إنشاء عدد كبير من المشروعات التعليمية والخدمية والاستثمارية الكبرى تفوق تكلفتها 3 مليار جنيه، الأمر الذي يتطلب وجود مبنى خاص بالإدارة الهندسية لمتابعة تلك المشروعات الكبرى، من خلال مبنى مستقل متكامل مصمم وفق أحدث الطرز المعمارية الحديثة، التي تحقيق الأريحية والكفاءة في العمل لمتابعة تلك المشروعات، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة، موجهاً شكر لجميع العاملين بالإدارة الهندسية على ما يبذلونه من جهد ملموس في متابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أعلى درجة معايير الجودة في العمل.

من جهته، قال المحاسب أشرف القاضي، أن مبنى الإدارة الهندسية يعد إنجاز جديد يضاف إلى المنشاءات الجديدة للجامعة، مشيراً إلى وجود 14 مشروعا إنشائيا بالجامعة يتطلب وجود مبنى خاص الإدارة الهندسية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع الإدارات الخاصة بالشئون الهندسية في مكان واحد لتحقيق أعلى درجات المتابعة.

وقال المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، أن المبنى مقام على مساحة ٩٣٠ مترا مربعا، بتكلفة تقديرية بلغت ١٩ مليون جنيه، ويتكون من بدروم وأرضي و٣ طوابق متكررة، ويضم قرابة ٥٠ غرفة إدارية ومكتب، لخدمة ٤ إدارات فرعية منها إدارة المنشاءات، الشئون المالية والإدارية، إدارة الصيانة، إدارة السيارات، مضيفا أن البدروم مخصص كمخازن، والطابق الثالث العلوي خاص بإدارة العقود وضبط الجودة وقاعة اجتماعات.

جدير بالذكر أن مطلع العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات الاستثمارية بالجامعة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.