التجارة السعودية ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات

كشفت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين تسجيل ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال ست سنوات (2021/2015).

وأعلنت التجارة "أن إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 بلغت 1365، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلا تجاريا فقط"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4125 سجلاً تجاريا.

جاءت هذه الزيادة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

يذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.