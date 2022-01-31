المستشار الألماني يفشل في تحقيق هدفه الخاص بمعدل التطعيم ضد كورونا

اعترف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم الاثنين بأن المستشار أولاف شولتس فشل في تحقيق هدفه الرامي إلى وصول نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من تطعيم كورونا في ألمانيا إلى 80% بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

يذكر أن البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات اليوم أفادت بأن هذه النسبة وصلت إلى 8ر75% أمس الأحد.

كان شولتس تخلى قبل أسبوع عن هدف ثان خاص بالتطعيم يتمثل في إعطاء 30 مليون جرعة لقاح في الفترة بين عيد الميلاد حتى نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

وحسب بيانات المعهد، وصل عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي إلى 3ر17 مليون جرعة (أول وثانية وتنشيطية) حتى أمس، أي بزيادة قليلة عن نصف العدد المستهدف.

وفي إطار النقاش الدائر، قللت الحكومة من احتمال إجراء تخفيف لتدابير مكافحة كورونا، مشيرة إلى أن موجة المتحور الجديد أوميكرون لم تصل إلى ذروتها بعد.

ولم تشمل الأعداد حصيلة التطعيمات اليوم وربما وردت أيضا تسجيلات لاحقة للتطعيم غير أن الحصيلة اليومية للتطعيمات لم تتجاوز أبدا مليون جرعة منذ مطلع الشهر، وكانت هذه الحصيلة وصلت إلى الذورة بـ871 ألف جرعة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

في المقابل، كانت هذه الحصيلة تجاوزت حد المليون جرعة يوميا في بعض الفترات التي سبقت عيد الميلاد.