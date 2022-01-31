الأردن يثبت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بما في ذلك البنزين بنوعيه، وذلك بتوجيه من الحكومة.

وذكرت قناة "المملكة" على موقعها الالكتروني أن ذلك جاء خلال عقد اللجنة اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال فبراير المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر الماضي.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من "ارتفاع الأسعار العالمية" لجميع المشتقات النفطية، إلا أن لجنة تسعير المشتقات النفطية "قررت وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر سبعة دنانير للأسطوانة".

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 9ر86 دولار للبرميل في شهر يناير الحالي مقابل 9ر73 دولارا للبرميل المسجل في شهر ديسمبر الماضي.