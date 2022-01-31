استرجع الممثل بيومي فؤاد، أيام طفولته والنشأة داخل منزله وعلاقته بعائلته، ذاكر أنه كان من الأطفال المشاغبين يقال عنهم «معجون بمياه عفاريت»، وكان دائما الأب والأم بالمرصاد، متابعًا: «كنت بتضرب بالخرطوم»، حسب تعبيره.

ولكن ما سبق لا يعني أنها طفولة قاسية فقط، فقد أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على شاشة «الحياة» مساء الأحد، أنه تعرض للصفع من والده بسبب خلال نشب بينه وبين شقيقه الأكبر، ولكن سرعان ما غيّر الوالد موقفه وأهداه «ساعة يد».

وتابع: «كنت أحيانا أعود إلى المنزل بدون حذاء، لأني استخدمته لتحديد العارضة أثناء لعب الكرة بالشارع»، مشيرًا إلى ولعه الشديد بكرة القدم والذي وصل إلى السفر خارج القاهرة من أجل المشاركة في المباريات.

وأوضح أن والده كان موظفا في كلية الفنون الجميلة، تلك التي كان يدرس بها الابن أيضًا، مستكملأ: «شاهدني مرة وأنا أشرب سجائر.. ووقفت مكاني وأعطيته السيجارة».

وذكر أنه كان مميزًا بسبب اسمه غير المعتاد، ساخرا: «تحس إنه اسم رئيس عصابة.. واسم شهرتي يوكا».