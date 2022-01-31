دراسة: فيتامين أ يساعد في إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء

يمكن للشتاء أن يجعل العديد من الأشخاص في حالة خمول وكسل لممارسة الرياضة، كما يميل البعض إلى تناول الأطعمة الدهنية والحلوة؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن. وأشار بحث إلى أن المستوى الكافي من فيتامين (أ) خلال فصل الشتاء قد يعزز فقدان الوزن.

ونشر موقع "إن دي تي في" مجموعة من المعلومات حول فوائد فيتامين (أ) في إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Molecular Metabolism، أن درجات الحرارة الباردة إلى جانب زيادة فيتامين (أ)، يمكن أن يحرقا دهون الجسم بشكل أسرع؛ وذلك لأنهما قادران على تخزين السعرات الحرارية الزائدة وتحويل الدهون البيضاء إلى بنية، مما "يحفز حرق الدهون وتوليد الحرارة".

• الأطعمة الشتوية التي تحتوي على فيتامين (أ)

- الخضروات الورقية الخضراء

أثبتت الدراسات أن تناول الخضروات الورقية كالخس والسبانخ وغيرها، يفيد البصر ويقويه، حيث أن تناولها يؤدي إلى زيادة تركيز أكسيد النتروجين الضروري لتنظيم حركة السوائل في العين، كما أنها تحتوي على مادتي اللوتين والزيكسانثين الضروريتان لصحة البصر، كما تحتوي الخضروات الخضراء الطازجة على كميات كبيرة من فيتامين (أ)، مما يساعد على إنقاص الوزن.

- الجزر

يعتبر الجزر من الأطعمة الشتوية التي تحتوي على الكثير من فيتامين (أ)، ويعد أيضا من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على فترات متباعدة من اليوم، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

- الأسماك

الأسماك من الأطعمة المفضلة لغير النباتيين، فالأسماك التي يتم تناولها بأي شكل من الأشكال يمكن أن توفر كمية جيدة من فيتامين (أ)، مما يساعد على حرق الدهون الزائدة، خاصة خلال فصل الشتاء.

- الأعشاب

يجب الحرص على تخزين مجموعة من الأعشاب المختلفة مثل البقدونس والريحان والأوريجانو وغيرها؛ وذلك لإضافة بعض النكهات الطازجة والرائعة إلى الوجبات الشتوية.